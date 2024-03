13 neue Maßnahmen hat die Klima- und Energiemodellregion (KEM) „Grünes Band Südsteiermark“ für die Periode bis 2026 auf ihrer Agenda. Am Donnerstag präsentierten die beiden Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden Reinhold Höflechner (Straß in Steiermark) und Gerhard Rohrer (St. Veit in der Südsteiermark) gemeinsam mit Modellregionsmanager Christian Luttenberger ihre Pläne. Budget: 250.000 Euro. Zusätzlich will man Fördermittel anzapfen.