Aufgrund eines vermeintlichen Wohnhausbrandes in St. Josef in der Weststeiermark (Bezirk Deutschlandsberg) wurden Mittwochabend gleich fünf Feuerwehren sowie Rettungskräfte, Polizei und ein Arzt alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stellte sich glücklicherweise heraus, dass nicht das Wohnhaus, sondern nur eine Gartenhütte in Brand geraten war.

Keine Verletzten

Das aus Holz gebaute Gebäude brannte vollständig nieder, die Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohngebäude erfolgreich verhindern. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.