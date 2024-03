Nach etwa sechsmonatiger Bauzeit nahm das Transportunternehmen Trans-o-flex ThermoMed Austria (TMA) dieser Tage seinen neuen Standort in Lebring in Betrieb. Die auf aktiv temperaturgeführte Transporte für die Pharma- und Gesundheitsbranche spezialisierte Firma hat hier um einen mittleren einstelligen Millionenbetrag ein neues Logistikzentrum hochgezogen. „Wir können in Lebring zweieinhalbmal mehr Sendungen umschlagen als an unserem bisherigen Standort in Kalsdorf“, betont Eugen Günther, Sprecher der TMA-Geschäftsführung.

2000 Pakete pro Tag

Rund 40 Mitarbeiter schlagen in Lebring pro Tag um die 2000 Pakete um, die bei Temperaturen von 2 bis 8 sowie 15 bis 25 Grad Celsius transportiert werden. Von hier aus werden künftig Kunden in der Steiermark, Kärnten, Teilen des Burgenlandes sowie Osttirol bedient.

Energieaufwand wird kompensiert

Um den höheren Energieaufwand beim Transport zu kompensieren, wurde beim Bau bewusst auf energiesparende Technik und Ausstattung Wert gelegt. So ist das Werksgebäude neben einer starken Wärmedämmung auch mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, deren erzeugter Strom zum Heizen und Kühlen verwendet wird.

Billa-Mitarbeiter zu Besuch in der Bio-Hofkäserei Deutschmann © Billa AG

Besuch bei Lieferanten

Besuch von Führungskräften des Lebensmittelhändlers Billa erhielten kürzlich zwei Betriebe aus dem Bezirk Deutschlandsberg, die zu den mehr als 400 steirischen Lieferanten von Billa und Billa Plus gehören. Sowohl die Bio-Hofkäserei Deutschmann als auch die Ölmühle Hamlitsch ließen die Billa-Manager hinter die Kulissen ihrer Produktion blicken.

Franz Deutschmann gilt als Pionier bei der Herstellung von Bio-Rohmlichkäse und fertigt diesen nach traditionellem Handwerk. Mit Produkten wie dem „Bio-Fasslkäs“, dem „Bio-Camembert“ oder dem „Bio Brie“ ist er in den Regalen von Billa-Märkten vertreten. Ulrike und Guntram Hamlitsch liefern neben Kürbiskernöl auch andere Öle oder Knabberkerne. „Die Versorgung mit besten heimischen Produkten ist keine Selbstverständlichkeit und wird auch von unseren Kundinnen und Kunden mehr denn je geschätzt“, betont Peter Gschiel, Billa-Vertriebsdirektor in der Steiermark.