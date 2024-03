414.379 geleistete Stunden bei 21.215 Tätigkeiten, davon alleine 46.285 Stunden bei 3352 Einsätzen. Mehr als neunmal pro Tag rückten Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes (BFV) Deutschlandsberg im Jahr 2023 zu Einsätzen aus. Das sind die beeindruckenden Eckdaten des nun veröffentlichten Jahresberichts des BFV Deutschlandsberg.

Deutlicher Anstieg

Verglichen mit dem Jahr 2022 ergibt sich daraus ein signifikanter Anstieg. Aufgrund gleich mehrerer Extremwettereignisse ist das aber auch wenig verwunderlich. Waren es im Jänner heftige Schneefälle, hielten in den Monaten darauf Sturmereignisse die Feuerwehren auf Trab. Trauriger Höhepunkt war das Hochwasser Anfang August. Zu Spitzenzeiten standen damals 50 der 69 Feuerwehren des Bezirkes gleichzeitig im Einsatz. 500 Notrufe gingen in der Bereichsalarm- und Warnzentrale ein, über 1000 Einsätze wurden in diesen Tagen von den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren abgearbeitet.

Daneben gilt es nicht zu übersehen, dass weitere 750 Brandeinsätze sowie 1500 technische Einsätze bewältigt wurden. 24 Menschen wurden von den Feuerwehren des Bezirkes im vergangenen Jahr gerettet, ebenso sieben Tiere.

Neues Katastrophenlager

Die in immer kürzeren Intervallen auftretenden Extremwetterereignisse machen es notwendig, dass sich die Feuerwehren intensiver auf solche Einsatzszenarien vorbereiten. Daher nahm der BFV Deutschlandsberg im Vorjahr in Aichegg (Bad Schwanberg) ein neues Katastrophenlager in Betrieb. Gelagert werden dort Sandsäcke in größeren Mengen, Planen, Schneeräumgeräte sowie Rollcontainer zur Hochwasser- und Waldbrandbekämpfung. „Wir freuen uns, einen zentralen Ort für unser Lager gefunden zu haben, von dem aus im Ernstfall schnellstmöglich im ganzen Bezirk und darüber hinaus Hilfe geleistet werden kann“, ist Bereichsfeuerwehrkommandant Josef Gaich zufrieden.

Zehn Prozent Frauenanteil

Gut aufgestellt sind die Deutschlandsberger Florianijünger auch beim Personal mit 3881 Mitgliedern, davon 3080 im Aktivstand. Erfreulich ist, dass bei der Feuerwehrjugend erstmals seit 2009 wieder die 400er-Marke geknackt werden konnte. Allein von 2022 auf 2023 gab es einen Anstieg von 17,5 Prozent. Etwas über zehn Prozent der Deutschlandsberger Feuerwehrmitglieder sind übrigens weiblich.