Sich in den Alltag und die Herausforderungen von Unternehmern hineinhören und -denken. Das war die Mission von Bundesminister Martin Kocher im Rahmen seiner ÖVP-Bezirkstour in Deutschlandsberg. So stattete er unter anderem den Betrieben Auto Paier in der Bezirkshauptstadt und der Johann Eberhard GmbH-Fisch-Tools in St. Josef in der Weststeiermark einen Besuch ab.