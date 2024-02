Einen alles andere als unterhaltsamen Ausgang nahm der Faschingsumzug in Wies (Bezirk Deutschlandsberg) für eine 17-Jährige und ihren 24-jährigen Begleiter. Wie die Polizei berichtet, führten Beamte am Samstagabend gegen 19.30 Uhr Jugendkontrollen nach dem Umzug durch. Plötzlich bemerkten sie, „wie eine 17-Jährige aufgrund ihres starken Alkoholkonsums am Gehsteig zusammenbrach. Die Polizisten leisteten sofort erste Hilfe und verständigten die Rettung und brachten die 17-Jährige in eine stabile Seitenlage“, meldet die Exekutive. Die Jugendliche sei in Begleitung von vier Personen gewesen, darunter ein 24-Jähriger, „welcher versuchte, die Polizisten von der am Boden liegenden Jugendlichen zu verdrängen und gleichzeitig anfing, die Exekutivbeamten zu beschimpfen“, heißt es.