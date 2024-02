Was sich am Mittwoch, 7. Februar, bei einer Verkehrskontrolle in St. Veit in der Südsteiermark ereignete, klingt nach einem schlechten Faschingsscherz. Eine Verkehrsstreife hielt gegen 15 Uhr einen Klein-Lkw an, um diesen zu kontrollieren. An dessen Steuer saß ein Fahrzeuglenker, der sich mit ukrainischem Führerschein und Reisepass auswies.

Da der Mann kein gültiges Visum vorweisen konnte, zog die Verkehrsstreife zur Kontrolle einige geschulte Polizisten der Polizeiinspektion Spielfeld, Fremden- und Grenzpolizei (FGP), hinzu. Bei der Überprüfung der Personendaten wurde festgestellt, dass auch die Kennzeichen, die am Klein-Lkw montiert waren, als gestohlen gemeldet waren.

Echter Personalausweis kam zum Vorschein

Zudem stellte sich heraus, dass die vom Fahrzeuglenker vorgewiesenen Dokumente allesamt gefälscht waren. Die Polizisten nahmen den Mann mit auf eine Dienststelle. Dort kam durch Zufall ein slowenischer Personalausweis zum Vorschein, der – wie sich nach einigen Datenabfragen herausstellte – den Fahrzeuglenker als 52-jährigen Slowenen enttarnte.

Die Polizisten stellten die gefälschten Dokumente sicher. Der Slowene wurde auf freiem Fuß angezeigt und nach Slowenien zurückgewiesen.