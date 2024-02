Geplant war, den Betrieb noch bis Ende der Semesterferien aufrechtzuerhalten. Das fiel nun buchstäblich ins Wasser: Montagmittag wurde am Kunsteislaufplatz am Leibnitzer Marenzigelände vorzeitig Saisonschluss gemacht. Der Grund ist offensichtlich: Bei Temperaturen an die 20 Grad plus ist der Betrieb sowohl technisch als auch wirtschaftlich nicht mehr machbar.