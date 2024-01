Großes Glück hatten die beiden Insassen eines Pkw Montagabend im südsteirischen Leutschach an der Weinstraße. Gegen 20.15 Uhr kam ihr Wagen auf der Anfahrt zu einer Brücke über die Pößnitz in der Nähe des Freibads aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Brückengeländer. Das Geländer wurde dabei schwer beschädigt und stürzte teilweise in den Bach. Nur wenige Reste blieben übrig, an denen das Fahrzeug mit der Achse hängen blieb und nicht ins kalte Wasser stürzte.

Behutsame Bergung

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Leutschach musste bei der Bergung mittels Seilwinde besonders behutsam vorgehen. So wurden die Überreste des Geländers mit dem hydraulischen Rettungsgerät entfernt. Die beiden Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Nach Sicherung der Brücke durch ein Scherengitter rückte die FF Leutschach mit drei Fahrzeugen und 14 Mann wieder ein.