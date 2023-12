Der 16. August ist für Kevin Sinic aus Leibnitz jedes Jahr aufs Neue ein besonderer Tag. Denn es war genau jener Tag im Jahr 2009, an dem sich das Leben des heute 38-jährigen Südsteirers für immer ändern sollte: An Bord eines Flugzeugs hob er Richtung USA ab – und blieb. In der Südsteiermark bekommt man ihn seither nur noch als Besucher zu Gesicht.