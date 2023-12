Zuerst regnete es in tiefen Lagen in der Weststeiermark stark, danach ging es mit Schneetreiben weiter: Und deshalb mussten auch im Bezirk Deutschlandsberg am Samstag zahlreiche Feuerwehren zu Fahrzeug- und Baumbergungen ausrücken. Einen spektakulären Unfall gab es bei Wieselsdorf (Preding): Ein Lenker kam mit seinem Fahrzeug von der rutschigen Landesstraße 617 ab. Das Auto rutschte in einen Bach und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Landeskrankenhaus Deutschlandsberg gebracht.