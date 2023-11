Allgemein verständliche Vorträge aus der Welt der Wissenschaft für jedermann und kostenfrei: Das ist die Idee der „Montagsakademie“, einem Angebot der Universität Graz. Seit dem Bestehen der Vortragsreihe im Jahr 2004 kann man an den vielschichtigen Veranstaltungen nicht nur vor Ort in den Räumlichkeiten der Universität, sondern per Live-Übertragung auch an ausgewählten Standorten in der ganzen Steiermark teilnehmen.