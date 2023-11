In der Facebook-Gruppe „LeibnitzLeaks“ macht derzeit eine Nachricht über mehrere Einbrüche in Leibnitz die Runde. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bestätigt die Polizei, dass es zwei Vorfälle gegeben habe.

Unbekannte Täter sollen am Montag zwischen 7.45 Uhr und 19.25 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hasendorferstraße und in ein Haus im Doktor-Hyrtl-Weg eingebrochen sein. „Die Täter haben jeweils ein Fenster aufgebrochen und sind in die Häuser eingestiegen. Dann haben sie die Räume durchsucht“, heißt es seitens der Polizei. Es wurde Bargeld in geringer Höhe gestohlen. Die genaue Summe ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.