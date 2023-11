Die Uhrzeiger zeigten 18.20 Uhr an, als die Freiwillige Feuerwehr Wies am Montagabend über einen „Stillen Alarm“ zu einem Verkehrsunfall ausrücken musste. Auf der L 605 im Ortsgebiet von Wies waren zwei Pkw-Fahrerinnen frontal kollidiert. In einem der beiden Fahrzeuge befanden sich auch zwei Kinder.