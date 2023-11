Ein Feuerschein ließ Freitagfrüh die Mitarbeiter auf einen Brand in der Tischlerei am Hauptplatz von Bad Schwanberg aufmerksam werden. Sie versuchten daraufhin sofort die Flammen mittels Handfeuerlöscher einzudämmen. Gleichzeitig war auch ein (unbeteiligter) Dachdecker, der in Sichtweite arbeitete, auf den Brand aufmerksam geworden und hatte einen Notruf abgesetzt.