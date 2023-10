Am Ende sind es sechs Punkte, die Dorina und Ronja Klinger am Weiterkommen bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft im mexikanischen Tlaxcala hindern. Im dritten Satz, nach einer 27:25-Punkte-Niederlage im ersten und einem Sieg mit 19:21 Punkten im zweiten Satz. Sie landeten am 17. Platz. Ihre Gegnerinnen – das US-amerikanische Beachvolleyballteam Sara Hughes und Kelly Cheng – werden am Ende des Turniers als Weltmeisterinnen ganz oben am Podium stehen.