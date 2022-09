Die Anfänge von Schloss Johnsdorf bei Fehring liegen im frühen Mittelalter. Wie viele andere Burgen und Schlösser in der Region diente es einst als Bollwerk gegen die feindlichen Einfälle der Türken und Kuruzzen. 1587 kam es an die Familie Narringer. In dieser Zeit wurde das Schloss bei einem Angriff stark verwüstet.