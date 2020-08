Facebook

Der neue Gemeinderat von Kirchberg/R. ist im Amt © Gemeinde

Die konstituierende Sitzung in Kirchberg an der Raab ist geschlagen, Helmut Ofner (ÖVP) bleibt Bürgermeister. Dabei hat die Volkspartei bei der Gemeinderatswahl am 28. Juni kräftig Stimmen eingebüßt: Drei Mandate hat die stärkste Fraktion in der Gemeinde gegenüber dem Wahlergebnis 2015 an die SPÖ verloren, sie hält aber weiterhin die absolute Mehrheit. Wohl deshalb schickten die Sozialdemokraten Richard Wurzinger als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen und brachten ihn bei der Sitzung als Wahlvorschlag ein. Ofner entschied die Wahl dennoch mit dreizehn gegen acht Stimmen für sich.