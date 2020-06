Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jubel bei Josef Ober und der ÖVP in Feldbach © Helmut Steiner

Bis zur letzten Minute war die Gemeinderatswahl in Feldbach spannend. Dafür sorgte am Ende auch die Auszählung der 6198 Stimmen, die erst kurz nach 17 Uhr abgeschlossen war. Und sie brachte ein Ergebnis, das in dieser Form wohl kaum jemand erwartet hatte. Die ÖVP gewann 10,28 Prozentpunkte dazu. 63,64 Prozent bedeuten einen Zugewinn von drei Mandaten. Damit hat die ÖVP im künftigen Stadtparlament die Zwei-Drittel-Mehrheit. Ein Ergebnis, mit dem auch Bürgermeister Josef Ober in diesem Ausmaß nicht gerechnet hat. "Ich habe ein gutes Ergebnis erwartet. Mit einem schlechten Ergebnis hätte ich nicht leben können. Aber mit diesem Ergebnis bin ich sehr motiviert", sagt Ober.