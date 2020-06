Die SPÖ verliert in Bad Gleichenberg ein Mandat an die ÖVP - und die holt damit die absolute Mehrheit. Über Zuwachse an Stimmen dürfen sich auch die Grünen und die FPÖ freuen.

Christine Siegel von der ÖVP holt die Absolute © Ewald Wurzinger

Auch in Bad Gleichenberg ist die Wahl geschlagen - die ÖVP gewinnt ein Mandat dazu und holt die absolute Mehrheit. Künftig hält die Volkspartei rund um Bürgermeisterin Christine Siegel also 13 der 25 Mandate, 48,89 Prozent der Stimmen gingen an die ÖVP. Siegel bleibt also die einzige Frau im Bezirk, die an der Spitze einer Gemeinde steht.