In Kapfenstein wollen FPÖ und Grüne in den Gemeinderat einziehen. Die Entscheidung darüber treffen die Wahlberechtigten am 28. Juni.

FPÖ und Grüne kandidieren erstmals in Kapfenstein © Johann Schleich

In Kapfenstein könnten die Karten neu gemischt werden. Erstmals wollen nämlich FPÖ und Grüne in den Gemeinderat einziehen – und das jeweils mit einer Frau an der Spitze: Für Anita Wolf von den Freiheitlichen sind es Themen wie Jugend und Pflege, die sie in der Gemeindestube einbringen möchte. Brigitte Roberts von den Grünen will eine Stimme für Klimaschutz und regionale Biolandwirtschaft sein.