Am 28. Juni werden die Gemeinderatswahlen fortgesetzt. Wir stellen die Gemeinden der Südoststeiermark und ihre politischen Fraktionen vor. In Deutsch Goritz hat derzeit die ÖVP 10 von 15 Mandaten.

Die ÖVP stellt in Deutsch Goritz den Bürgermeister und hält die absolute Mehrheit - das wollen die anderen Fraktionen ändern © Verena Gangl

Die Oppositionsfraktionen in Deutsch Goritz haben bei den Gemeinderatswahlen 2020 ein gemeinsames Ziel: An der Absoluten der ÖVP kratzen. Die hält bei zehn Mandaten (von insgesamt 15). Die Fraktion mit Bürgermeister Heinrich Tomschitz an der Spitze will den Mandatsstand bei den Gemeinderatswahlen halten. Sie möchte unter anderem Deutsch Goritz als Betriebsstandort ausbauen.