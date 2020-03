Kleine Zeitung +

Halbenrain Zwei Frauen wollen in Zukunft mitmischen

In Halbenrain sind die Verhältnisse klar: Die ÖVP hält mit zwölf Mandaten die absolute Mehrheit, die SPÖ hat drei Mandate inne. Am 22. März treten auch die Grünen und die FPÖ an - mit zwei Frauen als Spitzenkandidatinnen.