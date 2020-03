Kleine Zeitung +

Tieschen Der einzige "rote" Bürgermeister im Bezirk

Martin Weber ist der einzige SPÖ-Bürgermeister im Bezirk. Er hat am 22. März in Tieschen eine satte Mehrheit zu verteidigen. Die ÖVP möchte ihm, wie schon 2015, noch ein Stück näher kommen. Nach zehn Jahren Pause tritt auch die FPÖ wieder an.