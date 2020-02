Kleine Zeitung +

Ehrgeiziges Wahlziel In Feldbach will die FPÖ die Absolute der ÖVP brechen

Mit Halbenrain, Kapfenstein und Tieschen sind es im Vergleich zu 2015 um drei Gemeinden mehr, in denen die FPÖ bei der heurigen Gemeinderatswahl antritt. Insgesamt ist man im Bezirk in 21 von 25 Gemeinden mit einer eigenen Liste vertreten. Und in Feldbach will man die Absolute der ÖVP brechen.