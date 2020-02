Facebook

Spitzenkandidaten Marianne Müller-Triebl und Thomas Schilcher © Helmut Steiner

In 13 Gemeinden von 25 Gemeinden des Bezirks Südoststeiermark treten die Grünen an. Erstmals kandidieren sie in Halbenrain mit Andreas Posch-Hasenhüttl auf Platz eins, in Kapfenstein mit Brigitte Roberts an der Spitze und in St. Anna am Aigen mit Spitzenkandidatin Brigitte Pachler. Sieben Spitzenkandidaten sind weiblich. Von den insgesamt rund 100 Kandidaten auf den Listen der Grünen im Bezirk sind 52 Prozent weiblich.