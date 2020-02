Facebook

So sieht der Stadtpavillon im Konzept der SPÖ aus © SPÖ/Lamprecht

Das Feldbacher Zentrum war immer ein Markt- und Handelsplatz. Aber seit einiger Zeit gebe es am Hauptplatz ein Problem, das auch viele Feldbacher sehen, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Koller. „Wir wollen aber nicht nur das Problem aufzeigen, sondern auch versuchen, eine Lösung zu präsentieren“, betont der Feldbacher SPÖ-Chef. Daher habe man sich den Kopf zerbrochen, was man tun kann, um die Innenstadt attraktiver und belebter zu machen. Der Hauptplatz sei eigentlich ein großer Parkplatz und weniger ein Platz für Menschen. Er sollte bespielt werden. Zwar passiere einiges - Koller nennt als Beispiel den Bauernmarkt am Samstag – aber nichts Permanentes.