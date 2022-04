Gnas ist seit Jahren eine Kaderschmiede für den steirischen Fußballernachwuchs. Zahlreiche Spieler und Spielerinnen schafften in den vergangenen Jahrzehnten den Sprung in die obersten Ligen. "Aus Gnas kommen Tormann Rudi Roth, der als Ersatztormann in der Nationalmannschaft stand, und zurzeit die Nationalteam-Rekordspielerin Sarah Puntigam", sagte Bürgermeister Gerhard Meixner.