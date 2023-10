Jahrelang wurde in Perbersdorf bei St. Peter am Ottersbach Wissenswertes über die jahrhundertealte Tradition der Jagd vermittelt. Kürzlich hat das Jagd-, Natur- und Wilderermuseum ein neues Zuhause in Dietersdorf am Gnasbach gefunden. Dort bieten Jäger des Jagdschutzvereines Bad Radkersburg, Mureck sowie der Ortsstelle St. Peter am Ottersbach unter anderem Führungen durch das Museum oder Vorführungen von Jagdhunden an.