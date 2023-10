"Man kann überall etwas mitnehmen oder dazulernen, das ist so meine Einstellung, mein innerer Antrieb. Weiterentwicklung, ob beruflich oder persönlich, das macht für mich so ein bisschen den Sinn in meinem Leben aus", erklärt Silvia Lipp, Forschende und Lehrende am Institut für Wirtschaftspädagogik an der Universität Graz. Erst vor rund zehn Jahren begann die gebürtige Dirnbacherin (Gemeinde Straden) ihre Hochschullaufbahn.