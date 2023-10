Am Taxberg geht derzeit gar nichts. Die B 66 ist in diesem Bereich wegen einer Hangrutschung seit circa 16.30 Uhr gesperrt. Damit ist die wichtige Nord-Süd-Verbindung im Bezirk Südoststeiermark aktuell unterbrochen. Wie vom Straßenerhaltungsdienst zu erfahren ist, gab es in diesem Bereich – vor der Steinmauer, kurz bevor man die Kuppe erreicht – bereits einmal eine Rutschung. Wie lange die Sperre zwischen Mühldorf und Bad Gleichenberg dauern wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Es wird großräumig umgeleitet

Es ist eine Umleitung eingerichtet. Der Verkehr wird großräumig über Fehring, Kapfenstein und Bairisch Kölldorf sowie in umgekehrter Richtung umgeleitet.