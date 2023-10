Geflügel-Lugitsch feiert 30 Jahre und Sir Robert's Teehaus einen neuen Standort

Sir Robert's Teehaus zog ins alte Feldbacher Rathaus und Geflügel-Frischmarkt-Lugitsch feiert sein 30-Jahr-Jubiläum. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.