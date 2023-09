Am Freitagabend gegen 21 Uhr fiel einem Zeugen am Hauptplatz in Feldbach ein verdächtiger Kastenwagen mit rumänischem Kennzeichen auf. Eine Nachschau der Polizeiinspektion Feldbach verlief negativ, worauf die Fahndung ausgeweitet wurde. Nach der Kontaktaufnahme mit dem Zeugen konnte das verdächtige Fahrzeug in der Nähe einer Gärtnerei am Stadtrand von Feldbach gesichtet werden.