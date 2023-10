Diese Schlagersängerin wird Pferdezüchterin in Bad Radkersburg

Schlagerstar Allessa baut in Bad Radkersburg gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ein Pferdezuchtzentrum auf. Sie verrät, was sie in die Südoststeiermark gezogen hat, was sie mit den edlen Tieren verbindet und wie es mit ihrer Musikkarriere weitergeht.