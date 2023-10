Ein hellblaues Hemd, schwarze Halbschuhe und eine silberne Armbanduhr: Franz Kober sieht auf den ersten Blick nicht wie ein Bauer in Arbeitskleidung aus. "Für die erste Nussernte habe ich mich in Schale geworfen", lacht der Landwirt und hebt eine grüne Plastik-Kiste vom Boden auf. "Voila, das sind unsere Haselnüsse. Die ersten in der gesamten Oststeiermark. Ein neues Kapitel wird gerade aufgeschlagen", so der 58-jährige Oststeirer.