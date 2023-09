Zuerst Schweiß, dann Tränen: In Birmingham (Großbritannien) durfte Marcel Steinbauer aus Fehring am vergangenen Wochenende die Goldmedaille der Europameisterschaft im Bodybuilding entgegen nehmen. "Ich bin sehr gerührt, weil es die größte Show in Europa ist und ausgerechnet ich auf das Stockerl darf", strahlt der 21-jährige Südoststeirer in der ersten Instagram-Story nach seinem Sieg.

Verzicht auf "Arnie-bolika"

1,85 Meter groß und ein Gewicht von 92 Kilo: Innerhalb der Bodybuilding-Szene ist Steinbauer noch ein Newcomer. Während sich andere Männer in seinem Alter auf die vorgefertigten Pläne der Studiotrainer verließen, hat der gelernte Installations- und Gebäudetechniker Hunderte von Youtube-Videos von Branchen-Größen angesehen und selbst analysiert. "Ich in aber alles, nur kein Arnold Schwarzenegger", stellt Marcel Steinbauer fest. "Bei mir ist alles echt. Von Training bis zum Auftritt, 'Arnie-bolika' und ähnliche Mittel zum Muskelaufbau sind für mich tabu", so der Kraftsportler. "Ich möchte schließlich gesund bleiben, nicht Gouverneur in Amerika werden" (lacht). Obwohl Schwarzenegger ein großes Vorbild für ihn sei.

Marcel Steinbauer bei seiner Show in Birmingham © kk

Steinbauers Erfolgsrezept: 30 Wochen lang tägliches Training, konsequente Ernährung und die Freude am Tun, haben den Südoststeirer dorthin gebracht, wo er heute steht. "Ganz oben steht hier aber der Verzicht, etwa auf einen Sommerurlaub", bedankt sich Marcel Steinbauer bei seiner Freundin Katharina, "die eigentlich mein größter Mentor gewesen ist." Der Südoststeirer geht einen beschwerlichen Weg, der viel Disziplin verlangt. Sein Leben besteht aus Routinen. Jede Mahlzeit ist auf das Gramm genau abgewogen, sämtliche Kalorien und Makronährstoffe werden mit einer App erfasst. „Ich esse eigentlich jeden Tag das gleiche“, sagt er: „Ab und an variiere ich ein bisschen bei einer Soße.

Ohne Schweiß kein Preis

Und da gibt es Momente, da muss Marcel Steinbauer über sich selbst lachen. Wenn er zum Beispiel mit seiner Freundin essen geht oder eine Familienfeier ansteht, dann hat er sein vorgekochtes Essen nämlich immer dabei. Auch im Restaurant. „Es kommt schon mal vor, dass die Leute komisch schauen. Aber mir macht das nichts aus. In meinem Umfeld akzeptiert ohnehin jeder meinen Lebensstil“, sagt der frisch gebackene Europameister.

Mehr als 450 Kraftsportlerinnen und Kraftsportler hatten sich für den Bewerb in Großbritannien qualifiziert. Neben der Juniorenklasse hat Marcel Steinbauer auch den Gesamtsieg über alle Klassen für sich entschieden. Sein nächstes Ziel: Anfang Oktober will er bei der "Evo Classic" in Siegen (Deutschland) siegen.