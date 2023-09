Am vergangenen Sonntag war es dann endlich so weit, für den 13 Meter hohen Holzbau, der den Aussichtsturm in Unterlamm darstellt, fand die feierliche Eröffnung statt – wenn auch nicht wie geplant. Aufgrund des schlechten Wetters musste die Eröffnung der neu erbauten Aussichtswarte in die Turnhalle verlegt werden. Bei Sonnenschein kann man von dem in Holzbauweise errichteten Turm weit in die Steiermark, ins Burgenland und sogar bis nach Ungarn blicken.