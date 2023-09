Im April 2022 fiel der Startschuss für den Umbau des ehemaligen Kurzentrums in ein modernes Jufa-Hotel. Nun sind die Bauarbeiten in der Endphase. "Das Gebäude steht und ein erstes Musterzimmer ist eingerichtet", berichtet Ulrike Grochot von den Jufa-Hotels. Die Eröffnung des Hotels ist für März 2024 geplant, weshalb man bereits auf der Suche nach engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei, so Grochot weiter.