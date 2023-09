Mitarbeiter-Card für Tourismusbetriebe und neuer Hundezubehör-Laden

Mitarbeiter-Card des Thermen- und Vulkanlands feiert Erfolg und Hundezubehör-Laden spartaCanis eröffnet in Feldbach. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.