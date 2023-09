"Das Arbeiten ist einfach lustvoller, schöner", erklärt Helmut Kos, Direktor der Volksschule II in Feldbach. Sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schülerinnen und Schüler würden staunend, mit leuchtenden Augen durch das erneuerte Schulgebäude gehen. Mit der Fertigstellung der Volksschule II in der Gleichenberger Straße endet die zweite Phase der Qualitätsoffensive an Feldbachs Schulen.