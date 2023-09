Am 8. Juli gab es keinen Zweifel mehr: Die Berghofer-Mühle in Fehring wurde durch rund 9000 von insgesamt 60.000 abgegeben Stimmen zur absoluten steirischen Besonderheit gekürt. Die Platzwahl 2023 der Kleinen Zeitung war geschlagen und die Mühle, die seit 178 Jahren in Familienbesitz ist, kann sich seither nicht nur als Hort des Wissens der Handwerksmüller, sondern auch als "herausragend steirisch" bezeichnen.