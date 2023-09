"Es geht um Gebäude, an denen man tausend Mal vorbei geht, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Am Tag des Denkmals zeigen wir genau sie her", erklärt Karin Derler vom Bundesdenkmalamt den Tag des Denkmals. In ganz Österreich öffnen am 24. September denkmalgeschützte Gebäude ihre Türen und bieten Einblicke in abgeschlossene und zukünftige Renovierungen.