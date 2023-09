Zu einem Misthaufenbrand in Hürth mussten die Freiwilligen Feuerwehren Hürth und Oberpurkla (beide Gemeinde Halbenrain) am Mittwoch am Nachmittag gegen 15.45 Uhr ausrücken. Auch die Wiesenfläche rund um den Misthaufen fing Feuer. Laut Erich Decker, Kommandantstellvertreter der Wehr Hürth, der den Einsatz leitete, war der Brand nach rund 15 Minuten unter Kontrolle.