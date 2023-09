Im Juni 2019 wurde der Unesco-Biosphärenpark "Unteres Murtal" offiziell in das Weltnetzwerk der Unesco-Biosphärenparks aufgenommen. 2022 wurde das Steiermärkische Biosphärenparkgesetz

beschlossen. Nun soll der Unesco-Biosphärenpark "Unteres Murtal" durch die Verordnung offiziell zum Biosphärenpark erklärt und ausgewiesen werden. Naturschutzlandesrätin Ursula Lackner hat die entsprechende Verordnung in Begutachtung geschickt, die die Rahmenbedingungen zum Erhalt dieses wertvollen Naturdenkmals in der Steiermark regelt. Bis 9. Oktober hat laut Volksrechtegesetz jede Person das Recht, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben (Details siehe Infokasten).