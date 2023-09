In den frühen Morgenstunden entkamen drei Warmblutpferde aus einer Pferdekoppel im Bereich Schiefer, Gemeinde Fehring, im Bezirk Südoststeiermark und irrten in der nebeligen Morgendämmerung herum.

Gegen 5.50 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw auf der Güssinger Straße B 57 von Jennersdorf kommend in Richtung Feldbach. Plötzlich überraschten ihn die zwei Wallache und das Fohlen. Sie liefen auf die Fahrbahn, dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw.

Fohlen noch an Unfallstelle verstorben

Das Fohlen wurde durch den Zusammenstoß derart schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle verendete. Einer der beiden Wallache musste von einer Tierärztin wegen der Schwere der Verletzungen eingeschläfert werden. Das dritte Pferd blieb unverletzt.

Für die diensthabende Tierärztin der Tierarztpraxis Fehring war es kein leichter Start in den Tag: "Aber das ist unser Job, wir sind da, um Hilfe zu leisten."

Als sie wenige Minuten nach dem Anruf der Polizei am Unfallort eintraf, war das Fohlen bereits tot. Der Wallach erlitt beim Zusammenstoß mit dem Auto ein gebrochenes Bein. Die Tierärztin verabreichte dem Tier sofort ein starkes Schmerzmittel, denn "das Pferd so schnell wie möglich schmerzfrei zu bekommen, das ist das Allerwichtigste", erklärt sie. Dann untersuchte sie es, aufgrund der offenen Fraktur kam aber nur mehr die Euthanasie infrage. "Es wurde erlöst", so die Ärztin.

Für sie war es nicht der erste Verkehrsunfall, bei dem Pferde beteiligt waren. "Es hätte auch Personenschaden geben können", sagt sie. In diesem Fall erlitt der 31-jährige Autofahrer nur einen Schock, blieb aber unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Mädchen konnte sich von Pferd verabschieden

Was für die Tierärztin aber besonders hart war: "Das Mädchen, dem das Pferd gehört hat, war dabei." So versuchte die Ärztin, die junge Erwachsene in das Prozedere der Einschläferung miteinzubinden. "Sie hat sich vom Pferd verabschieden können, obwohl sie im Schock war. Es war ihr Lebenstier, aber sie war ganz tapfer."

Das ist nicht das erste Schicksal eines Pferdestalls. Im Dezember 2021 waren mehrere Pferde in Raabau bei Feldbach entlaufen und wurden von einem Zug erfasst.