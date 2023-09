In der Gnaser Pfarrkirche wurde am Samstagabend ein Dankgottesdienst für Ehrenamtliche gefeiert. "Als Wertschätzung und Würdigung für ihre Arbeit", wie Pastoralreferentin Christine Kickmaier erläutert, die den Gottesdienst mit zwei Kolleginnen organisiert hat. Es gab aber nicht nur Würdigung, sondern auch Kritik - allerdings in ganz anderer Sache. Und das heizte die Gerüchteküche einigermaßen an. Von einem Wortwechsel mit Wolfgang Toberer, Pfarrer von St. Peter am Ottersbach und Leiter des Seelsorgeraums Südoststeirisches Hügelland, dem zehn Gemeinden angehören, war die Rede. "Das stimmt nicht", sagt Kickmaier und auch Pfarrer Toberer verneint auf Nachfrage der Kleinen Zeitung.