Herr Macher, Sie haben sich schon oft in Ihrem Leben Körperteile gebrochen oder gerissen, auch gerade sitzen Sie hier mit Bänderrissen in der Schulter. Wie oft verletzt man sich als Freestyle Mountainbiker?

DORIAN MACHER: Ja, ich habe in der rechten Schulter einen Tossy 3, aber zum Glück kann das Training weitergehen. Allerdings darf ich mich eigentlich gar nicht aufregen, ich bin nämlich seit gut drei Jahren verletzungsfrei, da gabs auch schon andere Phasen. Ich hab mir schon vier Mal die linke Hand, Nasen und Finger gebrochen und auch schon die Bänder in beiden Knöcheln und der linken Schulter angerissen. Das alles passierte über einen Zeitraum von 15 Jahren, andere haben da vielleicht mehr Glück.