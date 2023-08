Feldbach bekommt mit 1. Jänner einen neuen Kinderarzt

Der Feldbacher Kinderarzt Wilfried Gruber geht mit Ende dieses Jahres in Pension. Sein Nachfolger heißt Andreas Trobisch. Was die Pläne des neuen Arztes sind und wie sich die Kassenarztsituation in der Südoststeiermark darstellt.