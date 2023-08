Zehn junge Steirerinnen sprangen vergangenen Samstag in Lienz über Wassergräben, steckten Schläuche ineinander und zerrten sie über zahlreiche Hindernisse. Das alles auf Zeit und um die Wette. Das Ergebnis: Der zweite Platz beim 24. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Lienz in der Mädchenwertung. Die Mädchengruppe der Freiwilligen Feuerwehr Dirnbach (Gemeinde Straden) setzte sich dabei unter der Führung von Gruppenkommandantin Lena Frauwallner gegen die besten Mannschaften der restlichen Bundesländer durch. Nur Oberösterreich war, wie übrigens in der gemischten Wertung auch, nicht zu schlagen.