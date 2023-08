Herr Wendler, 2017 haben Sie sich entschieden mit zwei Jugendfreunden, Johann Koller und Johann Fauster, ein Vinyl-Presswerk zu gründen. Wie kommt man auf die Idee Schallplatten zu produzieren?

PETER WENDLER: Ich sammle und kaufe seit meiner Jugend Schallplatten und lege seit den 90iger Jahren immer wieder als DJ auf. Anfang 2010 gab es einen dezenten Aufschwung von Vinyl und da bin ich draufgekommen, dass die Lieferzeiten dafür extrem lang sind. Dann ist mir aufgefallen, dass es in Österreich viele Musikschaffende gibt die händeringend nach Presskapazitäten suchen, es aber kein Presswerk für Vinylschallplatten in Österreich gibt. So entstand die Idee, eine Anlaufstelle für Künstler zu schaffen.